E' costata cara a Koni De Winter la gomitata in pieno volto subita venerdì sera nel corso della sfida contro il Verona da Milan Djuric.



Impegnato in questi giorni con la nazionale Under 21 del Belgio, il difensore del Genoa è stato sottoposto in patria ad appositi esami diagnostici che hanno evidenziato la frattura del setto nasale. Un infortunio che costringerà il giocatore a sottoporsi già nelle prossime ore a un intervento chirurgico.



De Winter dovrebbe ad ogni modo essere a disposizione di mister Gilardino per la prima gara dopo la sosta. Contro il Frosinone, domenica 26 novembre, l'ex Empoli dovrebbe scendere in campo con una maschera protettiva del tutto simile a quella indossata per diversi mesi la scorsa stagione dal compagno e collega di reparto Mattia Bani.