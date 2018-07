Intoppo burocratico nel tesseramento da parte del Genoa di Claudio Paul Spinelli, il centravanti argentino che il Grifone sta per prelevare dal Tigre per 6 milioni di euro.



El Pintita, sbarcato in Italia all'inizio di questa settimana, oggi era a Genova per sottoporsi alle visite mediche commissionate dalla società rossoblù e poi firmare il contratto con il suo nuovo club. Una formalità per altro nel frattempo espletata anche dall'altro giovane nuovo attaccante del Genoa, l'ivoriano Christian Kouamé. Ma a causa di un disguido legato alla documentazione personale, Spinelli non ha potuto sostenere gli esami clinici, non aggregandosi pertanto al suo nuovo compagno di squadra che già in serata è volato a Neustift per raggiungersi il resto della comitiva rossoblù.



Il trasferimento di Spinelli non è comunque in dubbio. Il 21enne argentino sosterrà le visite non appena il problema verrà risolto, magari già nella giornata di domani.