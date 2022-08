Brusco rallentamento nella trattativa che dovrebbe portare Gabriel Charpentier dal Genoa al Venezia.



I due club da giorni hanno trovato l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante francese in Laguna ma proprio quando tutto sembrava ormai definito l'operazione sembrerebbe aver incontrato un intoppo.



A darne notizia è il portale TrivenetoGoal il tuttavia aggiunge anche che le altre due trattative in piedi tra i due club, ossia il passaggio in Liguria di Mattia Aramu e quello in Veneto di Antonio Candela, non sarebbero in dubbio.