Il danese del Genoa, Morten Frendrup ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Alla fine della partita vinta contro la Roma undici scout inglesi hanno detto a Blazquez che io sono il giocatore perfetto per qualunque club di Premier League? Nello spogliatoio me l'hanno raccontata, l'ho presa con leggerezza. Giocare in Serie A dà tanta visibilità e io sono felice di vestire questa maglia. Da centrale devi essere disciplinato sul piano tattico, orientato sulle marcature preventive. La mezzala deve correre di più, partecipando a entrambe le fasi, un lavoro box to box. Da terzino, invece, serve correre tanto ed essere attento negli uno contro uno e sui cross. Devo crescere nella fase offensiva quando gioco da mezzala, creando più occasioni e finalizzando di più l’azione. Il mio idolo calcistico è Steven Gerrard".