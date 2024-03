Genoa, Frendrup: 'Qui mi sento bene: felice per il rinnovo'

Lungo intervista oggi sulle pagine de Il Secolo XIX per Morten Frendrup.



Il centrocampista danese del Genoa, fresco di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028, ha raccontato i motivi che l'hanno spinto a legarsi così a lungo con il Grifone: "Qui sono felice, mi sento bene. Il Genoa è il posto migliore per me, quello giusto per continuare a crescere. Mi piace tutto, dalla città ai compagni, dal mister alla società. La squadra è sempre più competitiva, sono arrivati tanti nuovi giocatori e devo ammettere che siamo diventati più forti anche grazie alla retrocessione. Ripartire tutti insieme ci ha dato entusiasmo e consapevolezza. Da quando sono qui non c’è stato un momento in cui ci siamo fermati, la società e la squadra hanno continuato a crescere, passo dopo passo".



Nella sua terza stagione in rossoblù, il giovane mediano nordico si sta imponendo all'attenzione collettivo come il miglior interditore dell'intera Serie A. Nessun altro, infatti, riesce a rubare palloni agli avversari quanto lui: "Mi viene istintivo farlo - spiega Frendrup - è il mio stile di gioco. Sono sempre stato così, fin da ragazzino. Entravo in campo e volevo andarmi a conquistare il pallone, toglierlo agli avversari e riportarlo alla mia squadra. Sento di migliorare ogni giorno, come uomo e come calciatore: questo per me è fondamentale"