Lunga intervista stamane sulle colonne de Il Secolo XIX per Morten Frendrup. Al quotidiano ligure il mediano danese ha raccontato i motivi che l'hanno spinto ad accettare la proposta del Genoa di scendere in Serie B: "Sinceramente non ho mai avuto dubbi. Per me la Serie B non è mai stata un problema, penso solo a riportare il Genoa in Serie A e abbiamo tutte le qualità per riuscirci".



Una fermezza già mostrata ai tempi del suo passaggio in rossoblù lo scorso gennaio: "Era quello che volevo - ha proseguito Frendrup - Ho subito legato con i compagni, con la società e mi trovo molto bene a Genova. Scelta migliore non potevo fare".



Parlando dei colleghi della via mediana, Frendrup trova anche l'ispirazione per un nuovo soprannome personale, prendendo spunto dal nickname di Strootman: “Da Kevin c’è tanto da imparare, come del resto da altri miei compagni di reparto come Badelj, Ilsanker, Sturaro. Il soprannome lavatrice è ben meritato. Ma è molto utile anche l’asciugatrice...”.