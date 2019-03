Genoa-Frosinone 0-0

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi (1’ st Pandev), Romero, Zukanovic, Criscito; Bessa, Radovanovic, Lerager; Lazovic, Sanabria, Kouamè (33’ st Dalmonte). All. C. Prandelli.



Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salomon, Capuano; Paganini, Chisbah, Viviani (10’ st Maiello), Cassata, Molinaro; Ciano (44’ st Gori), Pinamonti (27’ st Ciofani). All. M. Baroni.



Arbitro: M. Mariani di Aprilia.



Ammoniti: 21’ pt Cassata (F), 25’ pt Viviani (F), 36’ pt Zukanovic (G); 29’ st Kouamè (G), 37’ st Ciofani (F).



Espulso: 34’ pt Cassata (F).