Potrebbe essere Gianluca Lapadula l'uomo deputato a guidare l'attacco del neopromosso Frosinone nell'ormai imminente prossimo campionato di Serie A.



Pur essendo partiti in ritardo rispetto alle altre concorrenti (Parma, Bologna e Udinese) nella corsa alla punta italoperuviana del Genoa, i ciociari nelle ultime ore sono improvvisamente balzati in pole position, tanto da avere la concreta speranza di poter chiudere la trattativa con il club rossoblù quanto prima.



A tal proposito ieri attorno all'ora di pranzo il direttore generale dei liguri, Giorgio Perinetti, si è recato nella sede del Milan proprio per discutere del futuro di Lapadula. Il giocatore sbarcato al Grifone la scorsa estate è ancora formalmente in prestito dai rossoneri, seppur gli accordi prevedano un obbligo di riscatto a giugno 2019 da parte del Genoa. Un'eventuale cambio di casacca del centravanti prima di tale data deve però essere necessariamente avallato anche dai rossoneri. Un atto dovuto ma puramente burocratico che i dirigenti delle due società hanno provveduto a formalizzare nel giro di pochi minuti.