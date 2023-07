Questa volta sembra quella buona.



Dopo aver rifiutato il passaggio all'Istanbulspor e aver dovuto rinunciare in passato al trasferimento al Bari, ora per Manolo Portanova l'addio al Genoa è ormai imminente.



Il club rossoblù ha infatti trovato l'intesa con la Reggiana per il passaggio in prestito secco del giocatore alla corte di Alessandro Nesta. Il centrocampista 24enne era atteso in Emilia già quest'oggi, tuttavia un inconveniente logistico ha fatto slittare le visite mediche a domani.



Portanova non gioca una gara ufficiale dallo scorso 4 dicembre ma confida nell'esperienza in granata per rilanciarsi.