Tra i tanti giocatori del Genoa con unc'è ancheIl 36enne centrocampista svizzero, tornato in rossoblù nel gennaio 2020 dopo aver già vestito questi colori all'alba della sua carriera,ma che ne sarà del suo domani resta al momento un mistero.quella che l'ex di Napoli, Fiorentina e Lazio decida di seguire l'esempio del compagno Goran Pandev,. Idea che già aveva ventilato a fine 2019, dopo che la sua avventura al Sion era naufragata con una rescissione del contratto. A fargli cambiare idea, quella volta, fu proprio il Grifone e soprattutto la chiamata di Davide Nicola che dopo averlo allenato ad Udine lo volle con sé anche a Pegli.In questi quasi diciotto mesi all'ombra della Lanterna, Behrami si è contraddistinto per la sua professionalità. Pur non essendo stato quasi mai titolare, lo svizzero d'origine kosovara si è sempre fatto trovare pronto quando è stato il suo turno e anche nello spogliatoio è risultato essere una figura importante e carismatica per tutto il gruppo. Tanto cheLui in rossoblù sta bene, nonostante la lontananza dalla moglie, la sciatrice campionessa del mondo Lara Gut. Il desiderio di starle più vicino sommato al peso degli anni e di tante battaglie trascorse sul campo, tuttavia, comincia a farsi sentire. E alla fine potrebbe avere la meglio sulla voglia di continuare a dare calci ad un pallone.