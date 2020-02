Sono quattordici, praticamente una formazione con le rispettive riserve, i giocatori attualmente in organico al Genoa il cui vincolo con il Grifone scadrà al termine della stagione in corso.



Dei 28 tesserati presenti in prima squadra quelli il cui legame professionale con il club più antico d'Italia cesserà di valere il prossimo 30 giugno sono esattamente la metà.



VARIETA' - Ce n'è per tutti i ruoli e per tutti i tipi di contratto. Dai prestiti secchi (Perin, Romero e Destro) a quelli con diritto di riscatto, che rappresentano la stragrande maggioranza dei casi. Sotto questa voce sono infatti catalogati ben 7 giocatori: i difensori Goldaniga e Soumaoro, gli esterni Barreca e Pajac, il centrocampista Cassata e gli attaccanti Iago Falque e Sanabria.

A completare il quadro ci pensano poi altri quattro calciatori, la cui titolarità del cartellino è pienamente a disposizione del Genoa ma solo per altri quattro mesi. In questa categoria rientrano i due portieri di riserva Marchetti e Ichazo, il mediano Behrami e il fantasista Pandev.



TUTTI IN CAMPO - Tutta gente che potrebbe tranquillamente formare una formazione qualsiasi del Grifone in uno dei prossimi impegni di campionato, permettendo a Davide Nicola (altro tesserato con il contratto in scadenza a giugno) di mantenere inalterato o quasi il suo 3-5-2, schierandolo magari in una variante un po' più offensiva. Davanti a Perin, la retroguardia sarebbe composta da Romero, Soumaoro e Goldaniga. In mezzo al campo agirebbero Cassata e Behrami con Pajac e Barreca a correre sulle fasce (adattando uno dei due mancini sulla corsia di destra). Infine in avanti Falque e Pandev, a patto di dare a turno una mano alla mediana, lavorerebbero da fionde per uno tra Destro e Sanabria, con l'escluso iniziale pronto a subentrare a gara in corso.