Sembra destinata a chiudersi dopo appena un anno l'avventura al Genoa di Andrej Galabinov. L'attaccante bulgaro non rientra infatti più nel progetto di Davide Ballardini, come dimostra la sua esclusione dalla lista dei 23 convocati per la seconda parte del ritiro estivo dei rossoblù.



L'ex Avellino pertanto nei prossimi giorni si allenerà a Pegli con il gruppo degli epurati in attesa che arrivi qualche buona offerta che gli consenta di cambiare aria. Finora su di lui si sono registrati i timidi interessi dell'Apoel Nicosia e del Panathinaikos, destinazioni non troppo gradite al ragazzo che ha fatto sapere a ciprioti e greci di voler attendere ancora qualche giorno nella speranza di ricevere una proposta dalla nostra Serie A.



Di recente si era vociferato delle attenzioni del Frosinone ma il club ciociaro non ha per il momento ancora deciso se affondare o meno il colpo.



Giunto nel massimo campionato italiano a 29 anni suonati, dopo un'intera carriera spesa nelle categorie inferiori, ora Galabinov non vuole salutare la A dopo averla appena assaggiata.