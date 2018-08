Andrej Galabinov potrebbe presto essere un nuovo attaccante dell'Hellas Verona.



Il club scaligero è infatti alla ricerca di una punta di peso che garantisca gol e fisicità consentendo alla squadra l'immediato ritorno in Seria A dopo la retrocessione patita nell'ultima stagione. Il centravanti bulgaro del Genoa, finito ai margini della rosa di Davide Ballardini, sembrerebbe il profilo ideale essendo oltretutto un giocatore che conosce molto bene la cadetteria.



Galabinov per il momento non ha ancora accettato l'offerta del Verona, nella speranza di riuscire nel frattempo ad ottenere una chiamata da parte di qualche club di A. Ipotesi che, con l'approssimarsi della chiusura del mercato, si fa però sempre più remota facendo avanzare nell'ex attaccante di Avellino e Novara la possibilità di trasferirsi in riva all'Adige.