Potrebbe proseguire in Liguria, anche se non più a Genova, la carriera di Andrej Galabinov.



Dopo aver rifiutato diverse offerte provenienti dall'estero e dalla Serie B, il centravanti bulgaro si sarebbe convinto ad accettare la proposta dello Spezia che nelle prossime ore dovrebbe formalizzare il suo passaggio in bianconero.



Sembra quindi destinata a terminare dopo una sola stagione e con tre reti all'attivo l'avventura in Serie A dell'ex attaccante di Avellino e Livorno.