Genoa, Galdames saluta il Grifone con una toccante lettera d'amore: 'Mi avete regalato un sogno. Grazie per sempre'

Sono davvero emozionanti le parole esternate da Pablo Galdames per congedarsi dal Genoa.



Il centrocampista cileno, ceduto in chiusura di mercato a titolo definitivo ai brasiliani del Vasco da Gama, ha affidato ai social una lunga lettera d'addio con la quale esprime tutti i propri sentimenti riguardo all'avventura in rossoblù appena terminata:

"Caro Genoa, sto scrivendo queste parole con le lacrime agli occhi e con un nodo alla gola. E' vero che non è stato molto tempo ma sono stati due anni molto intensi. Ho tante cose da dire, ma tutto si riassume in grande Grazie! Grazie Genoa per avermi permesso di realizzare il mio sogno di giocare in Europa, per avermi aperto le tue porte, per avermi permesso di essere una piccola parte della tua grande storia nel calcio mondiale, è stato davvero un onore indossare la maglia rossoblù".



Ringraziamenti che il 27enne di Santiago ha poi esteso anche alla tifoseria del Grifone: "Grazie a tutti i tifosi del Genoa, per quel sostegno incondizionato in ogni momento, per avermi fatto sentire uno di voi con quel calore e affetto in ogni saluto per strada o in ogni foto che abbiamo scattato insieme. Per avermi fatto vibrare e darmi la pelle d’oca ogni volta che sono entrato al Ferraris e ho guardato verso la Gradinata Nord: fate loro sapere che ogni volta che sono entrato in campo ho lasciato tutto per rappresentarvi così come voi avete lasciato la vostra gola sostenendoci".



Galdames riserva poi parole al miele anche per i suoi ormai ex compagni: "Infine, queste speciali parole di gratitudine vanno a coloro che sono stati il ​​mio pilastro fondamentale in tutto questo tempo… i miei colleghi. Grazie mille per avermi aiutato a crescere, sia come professionista, ma soprattutto come uomo. Ogni giorno mi svegliavo con il sorriso sulle labbra perché dovevo andare ad allenarmi con voi. Parto con la tranquillità e con la testa alta che ho lasciato o almeno ho sempre cercato di lasciare ogni giorno il massimo, lasciando anche quello che non sapevo di avere. Grazie ragazzi, avete un nuovo genovese dall’altra parte dell’Atlantico! Forza Genoa sempre!"