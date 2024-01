Genoa, Galdames va in Brasile: via libera per Ankeye

Marco Tripodi

Doppia operazione di giornata per il Genoa.

In un colpo solo il club rossoblù sta infatti per concludere due operazioni, una in uscita, l'altra in entrata.



A salutare Pegli, dopo tre stagioni inframezzate dal prestito semestrale alla Cremonese di un anno fa, è Pablo Galdames. Il 27enne centrocampista cileno ha accettato la proposta del Vasco da Gama, club brasiliano di proprietà della 777 Partners, la holding statunitense che detiene il pacchetto di maggioranza anche del Grifone. Secondo la stampa sudamericana Galdames si trasferirà al club di Rio Branco a titolo definitivo.



La partenza del cileno permette al Genoa di libera un posto da extracomunitario all'interno del proprio organico. Posto che verrà riempito dall'attaccante nigeriano David Ankeye. Il 21enne, ormai ex Sheriff Tiraspol, era stato bloccato a inizio settimana dalla dirigenza rossoblù ma il suo trasferimento era stato temporaneamente congelato in mancanza di un passaporto dell'Unione Europea e di slot disponibili nella rosa dei liguri. Ankeye arriva a titolo definitivo per la cifra di 2,5 milioni di euro.