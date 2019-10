Nel giorno dello sbarco di Thiago Motta al Genoa, in veste di nuovo allenatore rossoblù, anche il suo vecchio mentore al Grifone, Gian Piero Gasperini, ha voluto fare il suo personale in bocca al lupo all'italo-brasiliano: "Sono felicissimo che inizi dal Genoa - ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta durante la conferenza stampa di vigilia della gara di Champions League - Spero fortemente, a parte la gara che giocherà contro di noi, che faccia bene. Però per quella ci vuole un bel po' di tempo".



Gasperini è poi tornato brevemente sulla comune avventura ai tempi di Genova: "Con me è stato fantastico, è una bella storia la sua. Quando avremo tempo la racconteremo. E' stato un momento molto bello anche per lui, di rilancio assoluto. Poi è andato all'Inter, ha vinto la Champions, è finito al PSG. Spero possa fare bene".