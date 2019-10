Ammesso e non concesso che sabato sera Aurelio Andreazzoli venga esonerato dal Genoa, difficilmente il suo posto sarà preso da Rino Gattuso.



L'ex centrocampista del Milan non sembra infatti convinto a sposare la causa rossoblu, soprattutto dovendo salire in sella a stagione in corso. In caso di esonero di Andreazzoli quindi il Genoa virebbe su altri nomi.



Il principale candidato resta quel Davide Nicola più volte affiancato al Grifone in passato ma mai tornato da tecnico in quella piazza che lo ha già visto protagonista a più riprese come giocatore. Poco più indietro c'è Stefano Pioli, principale alternativa al collega piemontese.



Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tuttavia, nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo nome , quello di Francesco Guidolin. Il tecnico veneto è già transitato brevemente da Pegli nell'estate 2005, quella dello "scandalo valigetta" costato poi la retrocessione in Serie C al Grifone ma di fatto non ha mai allenato in gare ufficiali il Genoa. Guidolin inoltre è fermo da tre anni esatti, dal 3 ottobre 2016, quando venne esonerato dallo Swansea.