La cacciata di Daniele Faggiano dal Genoa sembrava poter cambiare il destino di Lasse Schone, finito fuori rosa ad inizio stagione a causa di mai celati contrasti proprio con l'ex ds rossoblù.



E invece, almeno per il momento, il regista danese continua a restare lontano dai progetti tattici del Grifone, nonostante la squadra stia annaspando nei bassifondi della classifica. Una svolta sulla vicenda, a questo punto, ci sarà inevitabilmente a gennaio quando, con la riapertura del mercato il 34enne ex Ajax potrebbe decidere di cambiar aria. D'altronde un suo reintegro appare sembra meno probabile poiché nonostante l'addio di Faggiano i rapporti tra Schone e il club restano ancora piuttosto freddi.



Le soluzioni possono essere due: o la cessione a titolo definitivo, con il Genoa che però non potrà pretendere più di due o tre milioni di euro per il cartellino del giocatore, o la risoluzione contrattuale, ipotesi che permetterebbe al centrocampista di accasarsi dove desidera e al Grifone di risparmiare una cifra considerevole su un ingaggio da quasi tre milioni lordi all'anno.