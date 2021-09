L'esclusione dalla lista dei convocati per la gara contro l'Inter, all'alba del campionato, aveva certificato il loro contestuale ingresso nell'elenco dei partenti. E invece due settimane doposono ancora parte integrante della rosa del Genoa. E lo saranno almeno per i prossimi 4 mesi, visto che malgrado tante voci per nessuno dei tre si è materializzato un addio che pareva imminente e quasi scontato.La carenza di alternative nel ruolo e la mancanza di offerte concrete, malgrado un timido sondaggio da parte del Cagliari, hanno contribuito alla permanenza di Ghiglione.lungo una corsia che ha nel solo Sabelli l'altro interprete naturale del ruolo.Anche per Destro sono mancate le proposte che il Genoa si attendeva. Le piste che portavano a Empoli e Spezia sono state cancellate una dopo l'altra. La prima perché i toscani volevano il giocatore soltanto in prestito, la seconda perché la contropartita proposta, il pari ruolo Nzola, non soddisfaceva le esigenze rossoblù. Dalla partenza diil Grifone desiderava soprattutto far cassa. Quando si è capito che ciò era impossibile si è preferito toglierlo dal mercato, affidandogliDecisamente diversa, infine, la vicenda di. Il serbo è stato prima accostato alla Salernitana, poi è arrivato ad un passo dal trasferirsi al Benevento, proprio nel ultime ore di trattative. In entrambi i casi il giocatore ha però rifiutato la cessione, preferendocon il tecnico che lo scorso anno seppe rivalutarlo e reinventarlo nel ruolo per lui semi inedito di difensore centrale.