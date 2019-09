E' iniziato ieri con la trasferta in Sardegna, alla quale seguirà questa sera la gara con il Cagliari, il tour de force del Genoa che nei prossimi nove giorni sarà atteso da ben tre turni di campionato.



Una serie di incontri ravvicinati che vedranno il Grifone ospitare mercoledì a Marassi il Bologna per poi far visita nel pomeriggio di domenica 25 alla Lazio.



Tappe forzate che richiedono una programmazione studiata al dettaglio. Anche per questo il Genoa ha già stilato la tabella di marcia che seguiranno i giocatori dopo il triplice fischio della Sardegna Arena. Terminata la doccia la truppa di Andreazzoli si dirigerà direttamente all'aeroporto di Elmas per fare rientro in Liguria a notte inoltrata. Del resto ad attendere i rossoblù domani ci sarà la prima seduta d'allenamento in previsione del Bologna.