Potrebbe essere già terminata l'avventura di Claudio Spinelli al Crotone.



L'attaccante argentino, prelevato in estate dal Genoa per 3,5 milioni di euro e subito girato in prestito alla società ionica, in tutto il girone d'andata dell'attuale Serie B ha disputato appena 176 minuti spalmati su 6 gare, andando in gol in un'occasione.



Un rendimento insoddisfacente sia per il giocatore che per la società calabrese che, secondo quanto riferisce questa mattina Repubblica, porterebbe ad un divorzio anticipato rispetto a quanto inizialmente stabilito. Spinelli farebbe dunque ritorno immediato a Genova ma soltanto temporaneamente. Nel suo futuro prossimo c'è infatti l'ipotesi di un altro prestito, probabilmente ancora in cadetteria.