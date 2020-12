Con la rabbia per una vittoria svanita all'ultimo secondo, il Genoa è tornato questa mattina ad allenarsi al centro sportivo di Pegli.



Nel mirino di Sturaro e compagni la proibitiva sfida di domenica alle 18 contro i Campioni d'Italia della Juventus. Al Signorini i giocatori di Rolando Maran sono stati divisi in due gruppi, con quelli scesi in campo ieri sera al Franchi a svolgere una sessione defaticante e tutti gli altri impegnati in una seduta più convenzionale.



Da valutare, in vista dell'incrocio con i bianconeri, la situazione fisici diversi infortunati. La speranza per i rossoblù è quella di riuscire a recuperare almeno metà dei nove attuali ospiti dell'infermeria.