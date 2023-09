Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato così a Sky dopo il pari col Napoli.



NAPOLI - ‘Rammarico ne abbiamo per come è andata la gara ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la fiducia, la consapevolezza e la voglia di provarci. Questa partita è l’inizio di qualcosa di importante per il nostro campionato. Abbiamo accarezzato i tre punti. Fino all’ultimo quarto d’ora, non ci avevano tanto impensierito. Hanno fatto loro il gioco e noi di ripartenza ma non abbiamo rischiato molto. Sul gol di Raspadori la gara è cambiata. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo stasera’.



CAMPIONATO - ‘Vogliamo fare la partita giusta ogni settimana. Essere compatti in fase difensiva e bravi nei singoli, nelle individualità. Le esperienze da calciatore mi stanno aiutando, sono cose che rimangono e diventano fondamentali dal punto di vista tattico e umano’.



RETEGUI – ‘Ha caratteristiche da attaccante vero. Ha il fiuto del gol e sente la porta negli ultimi metri, sa di poter migliorare nella pulizia, nel controllo orientato, nel lavorare spalle alla porta. Ci stiamo lavorando e lo continueremo a fare per farlo rendere al massimo’.