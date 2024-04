Genoa, Gilardino adesso apre al rinnovo: accordo vicino

Dopo settimane di tiramolla ed incertezze, di sirene accese nelle orecchie del tecnico piemontese e di precisazioni sulle rispettive condizioni non sempre combacianti per proseguire un percorso iniziato nel dicembre 2022, ora la dirigenza rossoblù e l'ex centravanti della Nazionale paiono essere davveroA far intuire come il vento di incertezza che soffiava nelle scorse settimane su Pegli sia all'improvviso mutato di direzione sono state le parole esternate dallo stesso allenatore ieri sera al termine della sfida stravinta contro il Cagliari: "Io qui sto bene e lavoro bene., di questa piazza, di questa gente e di questa squadra. E sento che la cosa è ricambiata". Frasi che in qualche modo sembrano cancellare quelle espresse soltanto poche settimane fa, quando Gilardino chiedeva pubblicamente rassicurazioni circa le ambizioni future del club.

Ad aggiungere un ulteriore mattone alla costruzione del rinnovo del contratto in scadenza tra due mesi esatti, il prossimo 30 giugno, sono arrivate a ruote anche le parole d'affetto e di stima del presidente del Grifone: "Voglio bene a Gilardino - ha dichiarato Alberto Zangrillo a fine gara - quando c'è stato da tutelarlo l'ho fatto in prima persona, sono dalla sua parte ma è una materia delicata. Bisogna sentire la sua volontà,".

Parole diverse accomunate da un unico concetto:. Dalla dirigenza ai tifosi, dalla spogliatoio alla proprietà. E in questa ottica va inserita anche la decisione presa nei giorni scorsi dalla società di presentare al tecnico un contratto lungo e particolarmente remunerativo. Sulla scrivania dell'amministratore delegato, Andres Blazquez, è già pronto uno e con l'aggiunta di diversi bonus legati ai risultati futuri della squadra. Un contratto di cui le parti discuteranno nei prossimi giorni, come ha svelato lo stesso Gilardino. Sarà lui a decidere se firmarlo oppure scegliere di dare ascolto alle tante sirene che arrivano da altre piazze.

L'impressione, tuttavia, è che il Genoa e Gila non siamo mai stati così vicino al rinnovo del proprio legame.