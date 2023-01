Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro la Roma: "Abbiamo studiato le grandi qualità dei nostri avversari. Abbiamo lavorato bene negli ultimi dieci giorni, facendo una buona preparazione sia fisica che tecnico-tattica: stasera ci saranno giocatori che hanno avuto poco spazio nelle ultime partite e che avranno l'occasione di mettersi in mostra in una cornice stupenda come l'Olimpico. Affrontare Mourinho è un piacere, è uno stimolo enorme soprattutto per un allenatore agli inizi come me: sono convinto che si possa fare una buona gara, ho chiesto grande accortezza ai miei ragazzi durante i novanta minuti".