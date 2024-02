Genoa, Gilardino alla Ferguson? 'Prima sfido Gasperini, Vitinha...'

L'allievo sfida il maestro. L'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo contro l'Atalanta di Gasperini: "Recuperiamo tutti, tranne Matturro e Haps. Ora ho la fortuna di poter scegliere in tutti i reparti. In attacco Gudmundsson sta facendo bene con Ekuban o Retegui, ci sono anche Vitinha e Ankeye. Con tutte queste soluzioni più Messias è normale pensare a una squadra con un sistema di gioco più offensivo, senza perdere equilibrio".



ALLA FERGUSON - "Le parole di Blazquez mi fanno piacere, la stima è reciproca. Sono ambizioso, ma dobbiamo fare altri 12 punti per centrare il primo obiettivo della stagione, che è la salvezza. Penso solo al lavoro quotidiano e a tirare fuori il massimo dalla squadra, poi ci sarà tempo e modo di programmare il futuro".



GASPERINI - "L'Atalanta è una squadra forte con un allenatore che ha creato qualcosa di unico negli anni, ma vogliamo fare un'impresa davanti ai nostri tifosi anche se servirà una prestazione perfetta. Devo tanto a Gasperini per quanto mi ha dato negli ultimi anni di carriera, ti porta al massimo delle potenzialità".