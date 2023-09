Turn-over morbido: è quello che Alberto Gilardino annuncia in vista della gara di domani sera tra il suo Genoa e la Roma.



"Con tante gare ravvicinate le mie scelte saranno certamente condizionate dal far ruotare alcuni giocatori. In questi giorni ho detto ai ragazzi di tenersi pronti perché tra domani e domenica potrebbero esserci alcune novità. Voglio dare spazio a chi pur giocando meno ha lavorato sempre al massimo".



Sulle possibili scelte di formazione, il tecnico piemontese ha aggiunto: "Dobbiamo valutare Ekuban che ha accusato un piccolo problema, mentre Vogliacco dovrebbe rientrare la prossima settimana. Anche Haps è in crescita e può esserci utile"