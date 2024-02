Genoa, Gilardino: 'Avere tutte queste scelte è una fortuna, fondamentale per la strategia'

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l'Atalanta: "Abbiamo Vitinha, Ekuban, Messias recuperato e tanti altri con caratteristiche diverse in altri reparti. Averli tutti insieme è una fortuna, ho possibilità di scelta e per un allenatore è fondamentale per la strategia, sia iniziale che a gara in corso".