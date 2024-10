Genoa, Gilardino: "Balotelli non può risolvere da solo i problemi del Genoa"

Getty Images

Ildisi scontra con l'ennesima delusione stagionale e crolla. Per i rossoblù si tratta dell'ennesima sconfitta, la quinta nelle ultime 7 di campionato, che getta ulteriori polemiche intorno a un ambiente non tranquillo alla luce dei recenti risultati. Il tecnico del Grifone è intervenuto in conferenza stampa, facendo riferimento anche all'imminente innesto di. Queste le sue dichiarazioni:"Credo che abbiamo fatto un buon inizio partita, siamo rimasti in partita fino al secondo gol. Abbiamo fatto un ottimo inizio di secondo tempo, i ragazzi hanno dato tutto. Ho dovuto fare scelte obbligate come Thorsby vicino a Pinamonti e ha fatto una partita di battaglia. In panchina ho un ragazzo 2006 come Ekathor, è giusto fargli fare i passi giusti dentro il campionato. Come risorse sia dall'inizio che in panchina siamo in emergenza, ma i ragazzi sono stati dentro la partita per 75 minuti. Dobbiamo evitare il secondo e il terzo gol".

"Balotelli non può risolvere da solo i problemi del Genoa, sarà fondamentale la squadra. Se arriverà con quel fuoco di mettersi a disposizione allora può e deve essere un valore aggiunto"."C'è tanta inca***tura per la sconfitta, dobbiamo essere arrabbiati ma non delusi. Ci aspetta un'impresa difficilissima, piano piano però rivedremo la luce. La squadra ha bisogno di fiducia e consapevolezza attraverso prestazioni e risultati. Dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno"."Dobbiamo avere ancor più cura dei dettagli ed essere ancora più precisi. Ankeye ha subito una botta alla caviglia, Norton-Coffy ha un problema al flessore. Chi ha giocato viene da un periodo lungo di inattività, Miretti ha giocato dopo un lungo periodo di inattività come Frendrup, la formazione iniziale e le sostituzioni sono state legate proprio a chi ho a disposizione in questo momento. Non posso recriminare su quello che hanno dato i ragazzi, è normale che ci sia da migliorare e avere ancor più cura dei dettagli".