Il Genoa cade nel finale contro il Torino, che al 94' trova il gol vittoria con Radonjic. Nel post-partita il tecnico dei rossoblù Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue dichiarazioni:



BEFFA NEL FINALE - "C'è delusione, la partita si stava delineando nel finale. E' stata una gara equilibrata, il Toro ha avuto un paio di situazioni ma nel primo tempo potevamo essere più concreti e lucidi. Dico bravi ai ragazzi per l'interpretazione e per come si sono sacrificati: bene per approccio e mentalità, è normale che paghi le ingenuità. E' toccato a noi, deve essere un insegnamento per il futuro."



L'ERRORE DI HEFTI - "Lo devo rivedere, abbiamo sofferto un po' in quella zona nell'ultima parte di gara. Ma la linea difensiva è stata brava, anche i centrocampisti hanno lavorato nel modo giusto".



ATTACCANTI - "Ci affidiamo molto a Gudmundsson, lui è dinamico ed eclettico, cerca lo spazio e cerca le giocate. Malinovskyi è un altro tipo di giocatore, gli chiediamo un bello sforzo. Retegui ha fatto tanto lavoro sporco. Non possiamo lasciare i tre giocatori là davanti, dobbiamo sacrificarci. Vedremo come fare migliorie"



DE WINTER - "E' arrivato da qualche settimana, ha qualità e porta gioventù. In questo momento la difesa sta facendo bene, ha lavorato bene tra Roma e oggi e lì è giusto trovare il corretto equilibrio. Chi sta dietro deve lottare per il posto, lo stanno facendo tutti i difensori".