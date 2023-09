L'allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli: "Malinovskyi ha avuto un piccolo problema a inizio settimana, ma ora sta bene e può giocare. Retegui è motivato di poter supportare l'attacco del Genoa, ci affidiamo a lui perché il lavoro della squadra può aiutare Mateo. Messias? Spero che possa accelerare il percorso per tornare in gruppo. De Winter può giocare sia centrale a quattro che braccetto a tre, Kutlu è una mezz'ala d'attacco che va in profondità e gioca tra le linee in un centrocampo a tre".