La pausa delle nazionali, momento solitamente indigesto ai tecnici delle squadre di club, questa volta sembra fungere da alleato ad Alberto Gilardino.



Approfittando delle due settimane di sosta, l'allenatore del Genoa confida infatti di poter recuperare diverse pedine non al meglio della forma. In vista della trasferta in casa dell'Atalanta di domenica pomeriggio, i rossoblù potrebbero contare nuovamente sull'apporto di Mateo Retegui, Caleb Ekuban, Milan Badelj e Kevin Strootman, tutti ospiti dell'infermeria di Pegli nelle ultime settimane a causa di guai fisici di lieve entità ma tutti con grandi speranze di tornare disponibili per Bergamo.



Chi invece salterà certamente la sfida del Gewiss Stadium è Junior Messias. La lesione muscolare subita in allenamento dieci giorni fa costringerà il brasiliano a marcare visita contro i nerazzurri. La speranza di Gilardino è di poterlo riavere a disposizione nel successivo impegno contro la Salernitana.