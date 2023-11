Il Genoa, dopo il ko contro il Cagliari vuole ripartire e potrà farlo domani, quando a partire dalle 20.45 accoglierà al Ferraris il Verona di Baroni. A poche ore dal match, Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - "Ai ragazzi ho detto che la percezione e l'arrabbiatura, la consapevolezza della sconfitta di Cagliari si deve tramutare in energia positiva domani. Dobbiamo avere un approccio feroce, sappiamo di affrontare una squadra ferita ma con ottime qualità e individualità. In quest'ultimo periodo stanno incontrando delle difficoltà, ma sono allenati molto bene. C'è da approcciarla nel modo migliore".



BANI - "Si è allenato e sta bene. Sarà della partita".



CLASSIFICA - "La volontà da parte mia e della squadra è di crescere. Dobbiamo fare quel passo importante in avanti, c'è la volontà di farlo ed è fondamentale che partita dopo partita si faccia nel modo di approcciare ed interpretare la gara. I dettagli fanno la differenza".



PUSCAS E EKUBAN - "Sono due giocatori molto importanti per questa squadra e devono essere trattati in questo modo. Si allenano tutti i giorni, hanno grande disponibilità sia sul lavoro di gruppo che singolo. Credo che ci sia da parte loro la consapevolezza e la voglia di dimostrare. E' normale che la squadra li deve mettere nelle condizioni migliori e loro devono fare le cose che chiedo di fare e che sanno".