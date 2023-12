Alla vigilia della sfida contro l'Inter, l'allenatore del Genoaha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- ". Quello di cui avevamo necessità ed eravamo convinti di voler fare ed è quello che abbiamo fatto a Reggio Emilia col Sassuolo. La voglia di andarci a prendere un risultato che da tanto tempo fuori casa non arrivava., un allenatore molto bravo. Arriviamo a giocarci questa partita dopo due risultati positivi. Dobbiamo affrontare questa partita nel modo migliore. Non dobbiamo permetterci di abbassare neanche di un millimetro il nostro approccio. I ragazzi sono vogliosi di andarsi a prendere un risultato positivo ed avere un atteggiamento positivo nella gara. Dobbiamo essere ostinati di andarsi a giocare questa partita. Sono convinto che chi scenderà in campo e chi subentrerà darà il suo contributo davanti ad una cornice incredibile dei nostri tifosi".- ". Sono felice, anche dell’allenamento di ieri, di vedere la squadra al completo., stanno bene. Li vedo sorridenti e presenti. Sono felice per loro perchè sono giocatori importanti anche se domani non dovessero giocare dal primo minuto della partita, o uno dei due sì. Sarà importante averli in gruppo e nelle scelte nella gara. E’ un input importante per la squadra, anche perchè poi inizia il mercato. Voglio gente sorridente e che abbia un approccio importante nelle settimane. Voglio grandissima concorrenza perché fa alzare il livello degli allenamenti.".- ". Forse più che contro la Juventus. Da parte nostra vogliamo ricambiare l’affetto con una prestazione importante, di grande armonia nella gara ma sapendo sempre sacrificarsi con umiltà. Le basi devono essere quelle: sacrificio e umiltà. E non possiamo neanche permetterci neanche un secondo di avere presunzione.".- ". Lui è recuperato, in mezzo abbiamo Badelj, Frendrup, Malinosvkyi ma anche Kutlu, Jagiello, Thorsby o Messias che può giocare mezzala. Ci sono tante soluzione nella mia testa. Nella rifinitura valuterò per il meglio e per mettere la squadra nelle migliori condizioni".- ". Loro arrivano da un percorso e da una storicità che io e lo staff dobbiamo avere molta cautela. Sarà fondamentale portarli al 100%. Non si può buttare in campo giocatore se non è al top".- ". Conho parlato. Forse nella sua partita non esaltante ha fatto gol e assist e gli ho detto di mantenere il livello altissimo. E’ un giocatore molto importante per noi,. Deve mantenersi ad alti livelli. Sappiamo che si può migliorare e mi aspetto molto da loro".- ", a lavorare bene in protezione palla. Ha un gran piede e più parte da dietro, più può essere determinante. Però può partire anche da una posizione più avanzata per esprimere le sue qualità. E' un giocatore importante, sono calciatori che alzano la qualità negli allenanti e delle scelte a gara in corso".- "in tutti i momenti della gara. Sia nelle preventive sui piazzati a favore dobbiamo essere sempre lucidi e attenti. Questi aspetti mentali dovranno sempre aumentare".