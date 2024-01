Genoa, Gilardino: 'Dragusin professionista esemplare, ma le voci non fanno mai bene'

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno con il Bologna, che apre la 19ª giornata di Serie A, e ha parlato anche del futuro di Radu Dragusin, corteggiato da Napoli e Tottenham: "Sicuramente le voci non fanno mai bene, però io mi fido molto di chi c’è perché li vedo allenare ogni giorno. Dragusin è un professionista esemplare. Lui sa che fino a quando si veste questa maglia bisogna andare forte".



GLI INFORTUNATI E RETEGUI - "Mateo è stato fuori parecchio, arriva da un campionato fatto in Argentina, non si è mai fermato e ha avuto questo infortunio che a lungo lo ha tenuto fuori. Messias? Ha grande voglia ed è dentro con la mente".



BOLOGNA - "So come lavora Thiago Motta: giocano a calcio e sono molto organizzati. Zirkzee sta facendo la differenza ed è un attaccante anomalo: sembra gli piaccia più giocare per la squadra che per lui".