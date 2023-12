Nella lunga intervista concessa stamane al Secolo XIX, l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato anche del possibile prolungamento del suo contratto attualmente in scadenza a fine stagione ma con un'opzione di rinnovo per un'altra annata.



"Non sono stati fatti ancora discorsi per il futuro - ha ammesso il tecnico biellese - Per il momento penso al presente, penso a far bene con i miei ragazzi. Sono stato molto contento di aver avuto la possibilità di allenare in A quest’anno e credo di avere dimostrato, insieme alla squadra, che la mia volontà è quella di allenare, di arrivare al top e di migliorare la squadra“.