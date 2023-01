Nessun divorzio all'orizzonte tra il Genoa e Massimo Coda.



Malgrado la prima parte di stagione stia stata finora ben al di sotto delle aspettative e nonostante le diverse sirene di mercato provenienti da più lidi, la società rossoblù non pare intenzionata a privarsi del bomber campano. Quantomeno non nell'attuale finestra di trattative.



Una volontà che unisce sia la dirigenza del Grifone che Alberto Gilardino, intenzionato a rilanciare il capocannoniere in carica del torneo cadetto per tentare quella scalata verso il ritorno in Serie A che rappresenta il vero obiettivo stagionale del Genoa.



Coda, prelevato in estate dal Lecce, sarà dunque a pieno titolo un attaccante rossoblù anche nel girone di ritorno. A meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere espressamente di andarsene.