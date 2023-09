Sono parole importante quelle esternate da Alberto Gilardino nei confronti di Albert Gudmundsson.



Interpellato dai giornalisti presenti alla conferenza stampa di presentazione della gara di domani sera contro il Lecce, il tecnico del Genoa ha parlato così dell'inizio di stagione dell'attaccante islandese: “Qualche giorno fa ho detto ad Albert che un giocatore che vuole essere al top deve avere l'atteggiamento che lui ha avuto nelle ultime partite. Deve continuare così. Si è sacrificato molto anche in fase difensiva e ha saputo creare spazi in avanti, giocando tra le linee. E' cresciuto molto ma ritengo che abbia ancora margini di crescita importanti”.



Venendo alla gara contro i salentini, Gilardino ha fatto il punto sugli infortunati: "Messias e Vogliacco non ci saranno. Junior rientrerà in gruppo sabato al rientro da Lecce mentre Alessando penso di poterlo riavere ad inizio settimana"