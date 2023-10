Nel corso della conferenza stampa che anticipa la sfida di campionato tra il suo Genoa e l'Atalanta, il tecnico rossoblù, Alberto Gilardino, ha fatto il punto sugli infortunati del Grifone: “Retegui, Messias, Strootman e Jagiello non saranno della partita. Retegui sta facendo un percorso personalizzato con un preparatore che lo sta aiutando sia dal punto di vista fisico sia da quello tecnico, facendolo lavorare con il pallone per accelerare il suo rientro in squadra. Più lunghi saranno i tempi di recupero di Messias. Arriva da un infortunio precedente e bisogna andarci cauti. Strootman e Jagiello, invece, dovrebbero tornare a disposizione la prossima settimana".