Genoa, Gilardino: 'Felice di restare. La politica societaria? La conosco...'

un' ora fa



La firma ancora non c'è ma di fatto manca solo quella. Perché ormai sulla permanenza di Alberto Gilardino al Genoa non ci sono più dubbi. Tanto che anche il diretto interessato si sbilancia sulla questione: "Sono felice di rimanere al Genoa - ha ammesso il tecnico ieri sera a Portofino nel corso di un evento pubblico - Vogliamo continuare il percorso assieme e lo faremo. Servirà a me per crescere come allenatore. E poi sono felice perché questa è una piazza importante, con una squadra importante. Ho voglia di continuare a lavorare”.



Sulla squadra che verrà e sul pericolo di poter perdere alcuni dei gioielli più splendenti Gilardino ha aggiunto: "Dobbiamo tenere i giocatori che abbiamo e cercare di migliorarci, un allenatore ha l’obbligo di pensare queste cose e di dirle. Ma conosco molto bene la politica societaria, so che c’è da lavorare sulla valorizzazione di giovani talenti come abbiamo fatto quest’anno con la vendita di Dragusin e l’esplosione di Frendrup e Gudmundsson“.