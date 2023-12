In vista del match contro il Monza, l'allenatore del Genoa Alberto. Di seguito le dichiarazioni:- "Abbiamo recuperato un po' di giocatori.. C'era la voglia di averli il prima possibile, sono giocatori con grandissima qualità tecniche e umane. Aver potuto lavorare insieme a tutto il blocco squadra compatto è stato importante".- ". Sia quella di domani che le future. Sappiamo la squadra che andiamo ad affrontare, la squadra si difende molto bene con giocatori di qualità.. Quando dovremo difenderci, dovremo farlo in blocco ma quando dovremo determinare dovremmo essere bravi e luci a farlo".- ". Noi dobbiamo pensare a fare la partita dal punto di vista dell'ardore fisico, dobbiamo ribattere colpo su colpo e vincere i duelli. Dobbiamo esaltare i nostri giocatori di qualità".- "E' importante.. Ha smaltito i piccoli problemi che aveva negli ultimi giorni.. Ma per quello che ho visto in questi giorni c'è voglia e volontà di fare la partita giusta".- ". Siamo quasi al completo e sono contento di aver recuperato quasi tutti i giocatori. Con Strootman abbiamo qualche giorno in più e Malinovskyi sarà squalificato".- ". Forse qualcosa in meno a Cagliari rispetto a quanto detto, abbiamo sofferto e creato presupposti per vincerla. Dobbiamo mantenere alto il livello di attenzione nei 95 minuti, tenere alto il livello di entusiasmo e voglia di stare nella partita".- ". Dobbiamo mantenere grande equilibrio nella partita. E' normale che con Gudmundsson, Messias e Retegui ci siano possibilità tattiche dall'inizio e a gara in corso. Le ho valutate in questi giorni, le sto valutando e le valuterò domani. E' giusto avere equilibrio durante la gara".- "Il percorso ora è diverso, in una categoria diversa. Siamo in linea con gli obiettivi stagionali. Se pensi e recrimini su alcune partite, giocate molto bene, ti fa un po' arrabbiare ma la nostra mentalità deve essere di provare a giocare ed esaltare le qualità dei nostri giocatori, di saper soffrire e difendere. Questo mi rende sempre orgoglioso".