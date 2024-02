Genoa, Gilardino: 'Gudmundsson? Non ci ho parlato per tre giorni. Ecco chi è Vitinha'

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato della permanenza di Albert Gudmundsson, cercato dalla Fiorentina: "Sono stato tre giorni senza dirgli una parola. L’ho lasciato tranquillissimo e oggi lo abbraccerò. È il nostro nuovo acquisto per il girone di ritorno. Si è lasciato scivolare addosso tutte le chiacchiere di queste settimane e questo testimonia il fatto che è un top player anche a livello mentale. Per lui è una fortuna essere rimasto al Genoa perché è amato e ben voluto dalla squadra. Ora deve trascinarla perché nelle sue corde ha queste qualità. Siamo felici sia rimasto e lo testimonia il fatto che la società non abbia mollato di un centimetro".



Ci racconta chi è Vitinha?

"L’ho visto in diverse partite. È una seconda punta mobile. Ha buona balistica nel tiro. Deve lavorare, arriva in un ambiente nuovo e va saputo aspettare. L’ho visto subito con la faccia giusta di chi ha voglia di tornare a sorridere e gioire".