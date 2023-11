In vista del match contro il Cagliari,ha parlato in conferenza stampaDi seguito le dichiarazioni:- "Domani, incontriamo una squadra che ha riacceso la fiammella dell’entusiasmo. Hanno una squadra e un allenatore con materiale umano importante, hanno tante scelte in attacco con Pavoletti, Lapadula, Shomurodov, Luvumbo e Mancosu. Noi, di sofferenza e orgoglio per impattare una gara importante dove noi vogliamo dare continuità di prestazione e risultato".- ". E’ una squadra che ha ritrovato intensità. Noi dobbiamo essere bravi ad andare sulle ali dell’entusiasmo, avere il fuoco dentro perchè solo così potremo uscire con un risultato positivo".- ", vivo gli allenamenti.. Deve accendersi subito".- "e mi auguro possano venire a Cagliari con noi. Dobbiamo valutare alcuni giocatori davanti.per domani ma sono convinto che chi scenderà in campo darà tutto. Sono convinto di contare sui miei ragazzi".- ". È dentro il gruppo, sicuramente deve trovare dal canto suo una stabilità continua negli allenamenti. Questo lo sa benissimo anche lui, avere una condizione buone sempre che gli permetta sempre di lavorare e avere l’allenamento sulle gambe.ma per la voglia che ha deve lavorare nel modo giusto con la giusta positività. Può essere una risorsa per la squadra".