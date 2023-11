In vista della partita contro il Frosinone, l'allenatore del Genoaha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "Se il Genoa farà la partita? Non dobbiamo distoglierci dal nostro pensiero anche se ci mancano tanti giocatori.. Dobbiamo portare avanti questi sentimenti all’interno dell’aspetto tecnico-tattico".- ". In gara non aveva sentito alcun problema muscolare, il giorno dopo camminando ha riportato questo disturbo al polpaccio.ed è importante rieducarlo nel modo migliore. I tempi certi non so darli, mi auguro siano brevi".- "Sta continuando il suo lavoro e".- ". E' la squadra più giovane della Serie A, è stata costruita prendendo giocatori giovani da grandi club, di prospettiva e di grande talento. Ha preso un allenatore che sa far giocare bene le proprie squadre. Sono partiti bene, li conosciamo e li abbiamo studiati. Dal canto nostro c'è la consapevolezza di preparare una partita in questi due giorni e arrivare a Frosinone sul pezzo già dal riscaldamento.".- ". Ce lo fanno vedere sempre quando giochiamo in casa. Sentiamo la loro passione e la volontà è quella di dare loro delle gioie. E' un momento delicato dove abbiamo bisogno anche da parte loro, non lo nego.".- ". Credo che un grande comandante, insieme alla sua grande truppa, debba saper navigare sia quando ha il vento a favore ma anche col vento contro., spirito di sacrificio e gioia di giocarsi questa gara. E’ reale che abbiamo infortuni importanti che ci auguriamo tutti che possano rientrare il prima possibile".