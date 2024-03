Genoa, Gilardino: 'Il merito è tutto della squadra. C'è grande spirito di sacrificio'

Intervistato da Sky Sport, Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato così: "La squadra ha fatto qualcosa di straordinario. Arrivavamo da due sconfitte, anche immeritate e oggi siamo venuti qui, lavorando in questo modo nel corso della gara, con consapevolezza e voglia. Era preventivabile di poter soffrire, ma siamo stati compatti. Abbiamo lasciato poco spazio e tutti si sono sacrificati. Risultati raggiunti? C’era il desiderio di fare una stagione simile, il merito è di tutti, ma soprattutto dei ragazzi. Senza di loro non sono nessuno. Dovremo continuare ad avere questo atteggiamento fino alla fine. Cerchiamo una sicurezza matematica. Sono entrati tutti col piglio giusto. Retegui? Mateo sta lavorando molto bene, deve continuare ad avere questo atteggiamento. Deve dare solo continuità di prestazione e spero che sarà un giocatore importante per la Nazionale. L’atteggiamento difensivo da parte di tutti ci deve essere, la voglia era di tre una gara di coraggio".