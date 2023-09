Il Genoa cade sul campo del Lecce, in un match bloccato, deciso da Oudin nei minuti finali. Nel post partita Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn, dando la sua lettura della partita.



ESPULSIONE DI MARTIN - "Dall'episodio dell'espulsione è cambiata la strategia. Siamo stati compatti, abbiamo tenuto botta. Peccato per il finale perché se avessimo portato a casa un punto non avremmo rubato nulla".



MENTALITA' - "Il non mollare mai è una mentalità che hanno i ragazzi e che hanno portato dall'anno scorso a quest'anno. I ragazzi hanno fame voglia e disponibilità. C'è rammarico, perché si tratta di punti pesanti, ma anche in queste partite dobbiamo trovare glia spetti positivi. Come ad esempio quello che abbiamo fatto in 10, la mentalità e la determinazione."



MALINOVSKYI - In conferenza stampa, Gilardino ha aggiunto: "Ruslan sta arrivando al pieno della condizione, ha giocato subito le prime due partite e adesso sta facendo un percorso importante nella quotidianità. Si sta cercando il collocamento ideale del giocatore all'interno dell'equilibrio della squadra".