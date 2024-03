Genoa-Gilardino, il punto sul rinnovo

Marco Demicheli

34 punti in 29 giornate di Serie A, da neopromossa. Non male il cammino del Genoa in questa stagione, con una salvezza che si avvicina sempre più e la possibilità di togliersi qualche soddisfazione nelle ultime nove giornate. Punti, ma anche tanti talenti lanciati o consacrati: da Radu Dragusin, ceduto a gennaio al Tottenham per 30 milioni di euro, ad Albert Gudmundsson, destinato a diventare il prossimo pezzo pregiato sul mercato dei rossoblù, giusto per citarne due. Molto del merito va dato ad Alberto Gilardino, l'allenatore che quasi un anno e mezzo fa la dirigenza del Genoa ha deciso di promuovere dalla Primavera, con cui stava comandando il proprio campionato, in prima squadra. Da lì, una promozione diretta in Serie A e quest'ottima annata.



IL PUNTO SUL RINNOVO - Tutto farebbe pensare che questo matrimonio, che ha dato fin qui buoni risultati, sia destinato a proseguire ancora a lungo. Invece il contratto di Gila col Grifone è in scadenza il prossimo 30 giugno e, a oggi, non ci sono accordi per rinnovarlo. Nessun divorzio in vista, semplicemente una società che fa parte di un gruppo internazionale come il Genoa con 777 Partners ha dei tempi diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati in Italia per questo tipo di questioni e non ha ancora preso una decisione definitiva sull'argomento. Presto ci sarà il faccia a faccia tra dirigenza e allenatore per parlare di progetti e volontà e, se questi collimeranno, si andrà avanti insieme almeno per un'altra stagione.