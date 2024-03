Genoa-Gilardino, il rinnovo si avvicina: c'è la data dell'incontro con la società

Marco Tripodi

Il Genoa e Alberto Gilardino fanno passi avanti importante per rinnovare il proprio vincolo professionale.



Dopo mesi di discussione e anche di illazioni, il club rossoblù e il tecnico piemontese avrebbero trovato l'accordo quantomeno riguardo al giorno in cui sedersi attorno alla scrivania di Villa Rostan e parlare del prolungamento di contratto dell'ex centravanti della Nazionale.



Secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, le parti avrebbero stabilito di incontrarsi subito dopo Pasqua, nei primi giorni di aprile. Il faccia a faccia arriverebbe quindi dopo la sfida interna contro il Frosinone, gara che in caso di vittoria del Grifone stabilirebbe se non in maniera matematica quantomeno in maniera formale la permanenza dei rossoblù in Serie A.



Arrivato in prima squadra nel dicembre 2022 per sostituire l'esonerato Alexander Blessin, dopo aver guidato per quattro mesi la formazione Primavera del Genoa, Gilardino ha da prima conquistato la promozione in Serie A e poi ha disputato un ottimo campionato nella massima categoria, concedendo ai rossoblù una stagione di assoluta tranquillità. Il tutto lanciato diversi giovani profili e facendo vedere un gioco assolutamente gradevole. Doti non scontate soprattutto quando si è al timone di una neopromossa.