Dopo l’ultima vittoria in campionato contro la Salernitana, il Genoa di Alberto Gilardino è di fronte a un nuovo step di Coppa Italia dopo aver fatto fuori il Modena nel primo turno. L’avversaria di domani è la Reggiana di Nesta, 11ª in Serie B e con due vittorie nelle ultime due partite.



Alla vigilia della partita Gilardino ha parlato così in conferenza stampa: “Dovremo scendere in campo con la giusta umiltà e la consapevolezza di giocare contro un avversario ben organizzato. Sto facendo delle valutazioni per dare spazio a chi ha giocato meno in queste ultime partite. Chiunque scenderà in campo dovrà essere determinante”.